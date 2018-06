Dormagen (dpa) - Vermutlich Brandstifter haben auf der Autobahn 57 zwischen Köln und Düsseldorf eine Massenkarambolage mit einem Toten und 13 Verletzten ausgelöst. Unter einer Brücke waren in der Nacht Plastikrohre in Brand geraten. Der dichte Rauch nahm den Autofahrern die Sicht, sechs Laster und 15 Personenwagen krachten ineinander. Man gehe von Brandstiftung aus, sagte ein Polizeisprecher. Die Brücke droht nach ersten Einschätzung von Statikern einzustürzen. Am Mittag wurde mit der Bergung der Unfallfahrzeuge begonnen. Die Lastwagen wurden mit einer Seilwinde von der Brücke gezogen.

