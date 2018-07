Bonn (dpa) - Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Professorenbesoldung fordert die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) das Festhalten an leistungsbezogenen Elementen bei der Bezahlung.

Der mit der Reform 2005 eingeschlagene Weg sei richtig, erklärte HRK-Präsidentin Margret Wintermantel am Dienstag in Bonn. Die Hochschulen müssten weiterhin über Leistungsbezüge entscheiden können, «um sich optimal in Richtung ihrer selbst gesteckten Ziele entwickeln zu können». Das Bundesverfassungsgericht habe in seinem Urteil einen Weg aufgezeichnet, «ein wissenschaftsadäquates Leistungsprinzip an den Hochschulen zu stärken».