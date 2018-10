Köln (SID) - Die ARD hat ihre Berichterstattung in der Doping-Affäre um den Erfurter Mediziner Andreas Franke verteidigt und prüft zudem rechtliche Schritte gegen das Lager von Claudia Pechstein. "Wir haben mit großer Verwunderung festgestellt, dass uns die DESG-Sportler und auch deren Präsident Herr Heinze wegen unserer Berichterstattung attackieren. Wir stehen zur Veröffentlichung unserer Rechercheergebnisse, die inhaltlich ja auch mittlerweile bestätigt worden sind", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky dem Sport-Informations-Dienst (SID) auf Anfrage.

Die Berichterstattung der ARD-Sportschau, die im Zusammenhang mit dem Fall auch Namen von Sportlern veröffentlicht hatte, die sich angeblich von Franke mit der umstrittenen Methode der Blutbestrahlung behandelt lassen haben, bezeichnete Balkausky als "korrekt und auch geboten".

Er bemängelte, dass die Athleten der Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) und deren Präsident Heinze vor der Formulierung der Protestschreiben keinen Kontakt mit der ARD aufgenommen hätten: "Wir hätten es gut gefunden, wenn jemand mit uns gesprochen hätte, bevor diese Schriften aufgesetzt wurden. Das ist nicht geschehen."

Die Sportler hatten der ARD in einem offenen Brief "unerträgliche Vorverurteilung" vorgeworfen und eine "angemessene Entschuldigung" gefordert. Heinze hieß den Vorstoß seiner Athleten ausdrücklich gut und äußerte sich in einer DESG-Stellungnahme ähnlich. Zu Balkauskys Aussagen sagte Heinze: "Wir sind weiter an einer guten Kooperation mit der ARD interessiert. Meinungsverschieden sollten weiterhin sachlich diskutiert werden."

Zudem erklärte Balkausky, dass die ARD eine Klage gegen eine Person aus dem Lager der fünfmaligen Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein prüfe. Der Mann soll ARD-Journalisten vor dem Weltcup in Hamar am Wochenende angegangen haben. "Was gar nicht geht, ist, dass eine durch die DESG akkreditierte Person unsere Mitarbeiter in Hamar beleidigt und bedroht. Das lassen wir uns nicht bieten und auch juristisch prüfen", sagte Balkausky.

Beim Versuch des betreffenden ARD-Teams, ein Interview mit Bundestrainer Stephan Gneupel zu führen, waren die Journalisten nach eigenen Angaben von "einer Person aus Pechsteins Umfeld" verbal lautstark attackiert worden. Die ARD zeigte am Sonntag Bilder von einem sichtlich irritierten Gneupel, im Hintergrund war die laute Stimme des Mannes zu hören, der das ARD-Team anging.

Auch Heinze kritisierte die Aktion: "Verbalinjurie ist nicht geeignet, um Meinungsverschiedenheiten auszutauschen."