Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett will heute den Weg freimachen für einen schnelleren Wechsel des Energieanbieters. Wer unzufrieden ist oder den Preis unangemessen findet, soll demnach schon binnen zwei Wochen den Vertrag kündigen können.

Bisher beträgt die Kündigungsfrist vier Wochen. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) will damit den Wettbewerb stärken und Preistreiberei bei Strom und Gas besser vermeiden.

Künftig kann die Versorgung des Kunden durch den neuen Anbieter an jedem beliebigen Werktag beginnen - und nicht mehr erst zum 1. des nächsten Monats. Nach Angaben von Vergleichsportalen lassen sich durch Anbieterwechsel je nach Verbrauch teilweise mehr als 200 Euro pro Jahr sparen. Die deutschen Haushaltskunden könnten nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) derzeit unter durchschnittlich 102 Strom- und 37 Gasanbietern auswählen. Derzeit gibt es laut BDEW in Deutschland insgesamt rund 1100 Stromanbieter und mehr als 800 Gasversorger in Deutschland.

BDEW-Hinweise zu Neuregelung