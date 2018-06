Athen (dpa) - Die Führer beider griechischer Regierungsparteien haben zugesichert, das Sparprogramm umzusetzen. Sozialisten-Chef Giorgos Papandreou sagte das auch für die Zeit nach den geplanten Neuwahlen im April zu. Das tat auch der Vorsitzende der Konservativen Partei, Antonis Samaras, in einem Brief an die EU und die Europäische Zentralbank. Er betonte aber, sich für Änderungen einsetzen zu wollen, die Wachstum fördern sollen. Die Geldgeber hatten ein Bekenntnis zum Sparen verlangt, bevor neue Finanzhilfen fließen.

