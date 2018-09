New York (dpa) - Nach dem Scheitern der Syrien-Resolution im Weltsicherheitsrat will nun die UN-Vollversammlung offenbar noch in dieser Woche über einen Entwurf abstimmen. In ihm wird das Vorgehen des Assad-Regimes gegen Oppositionelle verurteilt. Laut UN-Diplomaten soll die Abstimmung am Donnerstag oder Freitag stattfinden. Die Vollversammlung kann zwar offiziell Verurteilungen aussprechen, sie haben aber rein appellativen Charakter. Sanktionen kann nur der Sicherheitsrat beschließen.

