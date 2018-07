Beirut (dpa) - Eine Explosion in der syrischen Rebellenhochburg Homs hat eine Gaspipeline zerstört. Nach Angaben von Aktivisten flogen kurz vor der Explosion Kampfjets der Regierung über den Explosionsort. Eine Granate soll die Pipeline getroffen haben. Syrische Staatsmedien machen dagegen Terroristen für die Explosion verantwortlich. In New York will die UN-Vollversammlung nach Angaben von Diplomaten am Donnerstag oder Freitag über eine Syrien-Resolution abstimmen. Die Vollversammlung kann zwar offiziell Verurteilungen aussprechen, Sanktionen kann nur der UN-Sicherheitsrat beschließen.

