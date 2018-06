Johannesburg (dpa) - Schreck für Shakira im Südafrika-Urlaub: Bei dem Versuch, Seelöwen mit ihrem Handy aus der Nähe zu fotografieren, ist die 35-jährige Sängerin von einem der Tiere angegriffen worden.

Der Seelöwe sei aus dem Wasser gesprungen und direkt vor ihr gelandet, schrieb die Kolumbianerin nach Medienberichten vom Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite.

«Der Seelöwe schaute mir in die Augen, brüllte mich wütend an und versuchte, mich zu beißen. Alle schrien - ich auch», fügte sie hinzu. Sie habe sich vor Angst nicht von der Stelle rühren können. Ihr Bruder Tony habe sie schließlich weggezerrt und gerettet: «Wir haben beide von den Felsen Kratzer an den Händen und den Beinen.»

Shakira räumte ein, unvernünftig gehandelt zu haben. Vermutlich habe der Seelöwe ihr in der Sonne blitzendes Smartphone mit einem Fisch verwechselt - «oder er dachte, ich wollte mit ihm spielen.» Anschließend schaute sich die Sängerin noch Pinguine an: «Die sind freundlicher und haben auch ein wesentlich kleineres Maul», schrieb sie.

