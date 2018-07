New York (dpa) - Familie und Freunde von Whitney Houston werden sich am Samstag in einer kleinen Baptistenkirche in Newark in New Jersey von der Sängerin verabschieden. Das teilte das beauftragte Bestattungsunternehmen mit. Zuvor hatten US-Medien berichtet, die Familie der Popdiva plane eine gigantischen Trauerfeier in einer Sport- und Musikarena. New Jerseys größte Zeitung «The Star Ledger» forderte Gouverneur Chris Christie auf, aus Anlass von Whitneys Tod Staatstrauer anzuordnen und die Flaggen auf Halbmast setzen zu lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.