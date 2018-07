Herzogenaurach (dpa) - Der Sportartikelhersteller Puma legt heute seine Bilanz des vergangenen Jahres vor. Analysten erwarten, dass die Franken ihren angepeilten Rekordumsatz von drei Milliarden Euro erreicht haben.

Puma war 2011 beständig auf neue Bestwerte gesprintet - das dritte Quartal war gar das beste in der Unternehmensgeschichte. Und auch wenn der Gewinn zwischen Juli und September stagnierte, dürfte am Jahresende unter dem Strich ebenfalls ein kräftiges Plus stehen. Von der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX befragte Analysten schätzen, dass Puma rund 224 Millionen Euro Gewinn einstreicht.

Puma