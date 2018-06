Frankfurt/Berlin (dpa) - Wegen eines Streiks müssen sich Reisende am Frankfurter Flughafen am Donnerstag auf Behinderungen einstellen. Knapp 200 Mitarbeiter der Verkehrsaufsicht und der Kontrolle des Vorfelds sind von 15.00 bis 22.00 Uhr zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Dies kündigte die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) am Mittwoch in Berlin an. «Wir gehen davon aus, dass der Flugverkehr massiv beeinträchtigt wird», sagte GdF-Tarifvorstand Markus Siebers nach einer Sitzung des Gewerkschaftsvorstands. Die Streikenden könnten nicht ohne weiteres durch andere Mitarbeiter ersetzt werden.

Hintergrund ist der Tarifkonflikt um die 200 Beschäftigten, die als Verkehrsdisponenten, Vorfeldlotsen oder Flugzeug-Einweiser arbeiten. Sie wollen ein deutliche höheres Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen. Der Flughafenbetreiber Fraport hatte einen Schlichterspruch abgelehnt.

Die Gewerkschaft reagiert darauf nun mit dem Streik. Am Nachmittag (15.30 Uhr) wollte Fraport dazu auf einer Pressekonferenz in Frankfurt Stellung nehmen.