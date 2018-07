Frankfurt/Berlin (dpa) - Der Frankfurter Flughafen soll am Donnerstag von 15.00 bis 22.00 Uhr bestreikt werden. Rund 200 Beschäftigte auf dem Vorfeld des Flughafens wollten die Arbeit niederlegen, kündigte die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) am Mittwoch in Berlin an.

Das könnte den Flugverkehr auf dem größten deutschen Flughafen stark behindern. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt um Einkommen und Arbeitszeit.