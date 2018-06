Wunstorf (dpa) - In einem Kalibergwerk in Wunstorf bei Hannover ist unter Tage ein 50 Jahre alter Bergmann tödlich verunglückt. Eine schwere Gesteinsplatte war von einer Wand gefallen und erschlug den Mann. Das teilte die K+S Aktiengesellschaft mit, die das Bergwerk Sigmundshall in Wunstorf betreibt. Der Bergmann galt als erfahrener Mitarbeiter, er war seit 20 Jahren in dem Werk beschäftigt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar, sagte ein Firmensprecher. In dem Bergwerk in der Nähe des Steinhuder Meeres wird seit 1898 Kali abgebaut, dort sind etwa 800 Mitarbeiter beschäftigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.