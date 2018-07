Hainichen (dpa) - Bei einem schweren Busunglück auf der Autobahn 4 in Sachsen sind am Morgen ein Mensch getötet und mindestens sechs weitere verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Bus kurz vor der Anschlussstelle Hainichen in Richtung Chemnitz aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. Das Heck des Fahrzeugs brach aus und der Bus krachte gegen einen Brückenpfeiler. Bei dem Aufprall kam ein Fahrgast ums Leben. Sechs weitere Personen wurden wegen leichter Verletzungen behandelt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

