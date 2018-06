Berlin (dpa) - Die seit längerem geplante Ausweitung der Lkw-Maut auf vierspurige Bundesstraßen soll am 1. August starten. Mit dem Betreiber Toll Collect wurde nach monatelangen Verhandlungen Einigkeit erzielt, wie Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer in Berlin mitteilte. Im Mai vergangenen Jahres hatte der Bundesrat den Weg frei gemacht, rund 1000 Kilometer zusätzliche Strecken einzubeziehen, die an Autobahnen anschließen und länger als vier Kilometer sind. Der Bund erhofft sich Einnahmen von jährlich 100 Millionen Euro, die für Straßeninvestitionen verwendet werden sollen.

