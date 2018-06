Stuttgart (dpa) - Hunderte Stuttgart-21-Gegner haben in der Nacht im Schlossgarten gegen die erwartete Räumaktion für das Milliardenbahnprojekt demonstriert. Die Polizei sprach von gut 400 Menschen. Die Stimmung sei ruhig. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt wärmen sich die Demonstranten an Lagerfeuern. Um einige Bäume haben sie Grablichter gestellt. Die Stuttgart-21-Gegner erwarten, dass die Polizei das Gelände noch in dieser Nacht räumt und absperrt. Danach sollen gut 100 Bäume gefällt und etwa 70 versetzt werden, um Platz für den geplanten Tiefbahnhof zu schaffen.

