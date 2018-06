FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat am Mittwoch trotz eines abgesagten Treffens der EU-Finanzminister einen großen Teil der Vortagesverluste wieder wett gemacht. Händler verwiesen auf starke Kursgewinne an den asiatischen Börsen und die gute Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Im frühen Handel stand der Euro bei 1,3179 US-Dollar, nachdem er am späten Dienstag noch zeitweise bis auf 1,3075 Dollar zurückgefallen war. Ein Dollar kostete zuletzt 0,7590 Euro.

Auslöser für die aktuelle Erholung des Euro dürften nach Einschätzung der Commerzbank Äußerungen chinesischer Offizieller bei dem Besuch einer EU-Delegation in Peking gewesen sein. Premierminister Wen Jiabao und der Chef der Notenbank hätten weitere Investitionen in den Euro-Rettungsschirm EFSF in Aussicht gestellt.

"Wir halten die positive Marktreaktion auf diese Äußerungen für übertrieben", hieß es allerdings bei der Commerzbank. Sie basieren vielmehr auf einem Missverständnis. Es bestehe überhaupt keine Gefahr, "dass EFSF-Anleihen nicht genügend Käufer finden könnten - mit oder ohne Chinas Hilfe", schrieben die Experten.