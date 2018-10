Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki hat den Sieg der Dallas Mavericks beim souveränen 102:84 gegen die Denver Nuggets weitestgehend von der Bank aus verfolgen können. Die Texaner verbuchten den fünften Erfolg nacheinander und damit die bisher längste Siegesserie der NBA-Saison.

Die «Mavs» leisteten sich den den Luxus, Kapitän Nowitzki zur Schonung nur 25 Minuten spielen zu lassen. Trotzdem steuerte Deutschlands Sportler des Jahres noch zwölf Punkte, drei Rebounds und vier Assists zum zwölften Heimerfolg des NBA-Champions bei. Dem Würzburger Nationalspieler fehlt vor den Auswärtspartien in Philadelphia und in New York nur noch ein «blocked shot», um die 1000er Marke in der ewigen NBA-Statistik zu erreichen.

Überschattet wurde die Partie vor 20 075 Zuschauern im American Airlines Center von der schweren Fingerverletzung von Delonte West. Der «Mavs»-Neuzugang kugelte sich im zweiten Drittel den rechten Ringfinger aus und erlitt dabei einen offenen Fingerbruch. Wie lange West pausieren muss, ist noch unklar.

Der deutsche Nationalspieler Chris Kaman konnte mit den New Orleans Hornets gegen die Milwaukee Bucks ebenfalls einen Sieg verbuchen. Beim 92:89 kam der Center auf 18 Punkte und 10 Rebounds. Die Mannschaft aus Florida rangiert mit einer Bilanz von 6:23 im Westen allerdings noch immer abgeschlagen auf dem letzten Platz.

In der Eastern Conference hält der Siegeszug der New York Knicks mit ihrem Shootingstar Jeremy Lin an. Im Madison Square Garden kam das Team gegen die Sacramento Kings zu einem ungefährdeten 100:85. Lins Statistik verzeichnete beim siebten Erfolg hintereinander zehn Punkte und 13 Assists. Die Knicks (15:15) festigten damit ihren achten Rang im Osten.

Bester bei den «Mavs» war Flügelspieler Shawn Marion bei seinem fünften Double-Double der Saison (16 Punkte, 10 Rebounds) und sechs Assists. Mit einem Blitzstart entnervten die Gastgeber die Nuggets frühzeitig und spulten ihr Programm über den entscheidenden 83:54-Vorsprung nach dem dritten Drittel routiniert herunter. Für die bis dahin stärkste Offensive der NBA aus Denver waren Center Kosta Koufos (14/12) und Rudy Fernandez (14) die erfolgreichsten Korbschützen.

Dagegen kam Denver-Superstar Ty Lawson mit nur einem Dreier bei acht Versuchen aus dem Feld gegen seinen Gegenspieler «The Matrix» Marion nie zum Zug. Mit 19 Siegen und 11 Niederlagen verteidigten die Mavericks Rang vier in der Western Conference. Spitzenreiter Oklahoma City (22:7) kam mit 95:96 überraschend bei den Houston Rockets ins Stolpern.

Spielstatistik