Berlin (dpa) - In der FDP nehmen nach Einschätzung aus Parteikreisen die Zweifel an Bundespräsident Christian Wulff immer mehr zu. Mit der Ankündigung der Staatsanwaltschaft Hannover, strafrechtlich gegen Wulff ermitteln zu wollen, sei eine neue Qualität in der Affäre erreicht worden. Bei den Liberalen werde Wulffs Verhalten mit «wachsender Sorge» beobachtet, erfuhr die dpa aus Parteikreisen. Auf Anfrage erklärte ein FDP-Sprecher, die Spitzen von Partei und Fraktion wollten sich nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren gegen Wulff handele.

