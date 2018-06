Erfurt (dpa) - Die SPD will die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe vor den Neonazi-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags laden lassen. Das kündigte die Ausschussvorsitzende Dorothea Marx in Erfurt an. Sie bestätigte damit einen Bericht von MDR Thüringen. Wer vor den Landtagsuntersuchungsausschuss geladen wird, muss erscheinen. Andernfalls drohen Sanktionen. Die Aussage darf nur verweigert werden, wenn sich die Zeugen selbst belasten würden. Zschäpe sitzt seit November in Köln in Untersuchungshaft. Bislang hat sie zu den Vorwürfen geschwiegen.

