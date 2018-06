Los Angeles (dpa) - Der britische Schauspieler Dominic Cooper soll seinen Landsmann Clive Owen in dem Thriller «Cities» ersetzen. Wie das US-Branchenblatt «Variety» berichtet, musste Owen aus Termingründen bei dem Projekt aussteigen.

Orlando Bloom, Kirsten Dunst und der indische Schauspieler Anil Kapoor stehen bereits seit einer Weile als Hauptdarsteller fest. Der weltumspannende Thriller spielt zur Zeit eines Börsen-Booms und verbindet die Schicksale verschiedener Menschen, darunter ein Polizist in Indien, ein junges Paar in London und ein New Yorker Hedge-Fonds-Manager. Der Regisseur Roger Donaldson («Bank Job») will im Frühjahr mit den Dreharbeiten beginnen.

Cooper, der zuletzt in den Filmen «My Week with Marilyn», «Captain America: The First Avenger» und «An Education» mitspielte, dreht derzeit den Kostümfilm «Summer in February». Darin schlüpft er in die Rolle des britischen Künstlers Alfred Munnings, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Cornwall in der Künstlerkolonie Lamorna Group lebte. Der Film dreht sich um eine skandalöse Dreiecksbeziehung.