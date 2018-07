Köln (SID) - Die deutschen Fußball-Fans glauben trotz des mäßigen Starts in die Rückrunde an Bayern München als neuen deutschen Meister. In einer repräsentativen Umfrage des Dortmunder Meinungsforschungsinstituts promit im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) nannten 32,0 Prozent die Bayern als Titelkandidaten Nummer eins. Tabellenführer Borussia Dortmund folgt mit 25,0 Prozent vor Borussia Mönchengladach (2,5) und Schalke 04 (1,8). Einen Monat zuvor hatten allerdings noch 42,7 Prozent für die Bayern gestimmt.

Erster Kandidat für den Abstieg ist nach Ansicht der Fans der FC Augsburg: 22,6 Prozent glauben an die direkte Rückkehr des Aufsteigers in die 2. Bundesliga. Für Schlusslicht SC Freiburg votierten 21,3 Prozent, auf den Plätzen folgen Hertha BSC (14,0), der 1. FC Kaiserslautern (9,0) und der 1. FC Köln (3,5).