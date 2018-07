Berlin/Baden-Baden (dpa) - Plötzlich ist er ein Weltstar, der Brasilianer Michel Teló (31). Mit seinem Song «Ai Se Eu Te Pego!» (zu deutsch: Ach, wenn ich dich erwische) bringt er das Gefühl des Sommers von seiner Heimat auf der Südhalbkugel ins winterkalte Europa.

Er hat Deutschland, aber auch Spanien, Italien, Belgien, den Niederlanden oder der Schweiz einen Sommerhit mitten im Winter beschert. Hintergrund für den Erfolg des Gute-Laune-Lieds ist auch die Werbung von Fußballern: Der Brasilianer Neymar und der Portugiese Cristiano Ronaldo feierten Tor-Erfolge mit choreographierten Tänzchen zu Telós Hit. Auch Marco Reus von Borussia Mönchengladbach machte den Trend mit.

Media Control verkündete bereits vorab, dass es keine Premiere sei, dass ein Sommerhit bei kälteren Temperaturen die Bestenlisten aufmischt. Kaomas «Lambada» zum Beispiel führte 1989 zehn Wochen die offiziellen deutschen Single-Charts an - die meiste Zeit in den Monaten Oktober und November. Vergangenen Freitag ist Telós Album «Na Balada» in Deutschland herausgekommen.