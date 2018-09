Berlin (dpa) - Mit 2,43 Promille Alkohol im Blut hat ein 15-jähriges Mädchen in der Nacht in Berlin randaliert. Eine Anwohnerin rief die Polizei, weil das Mädchen auf der Straße herumschrie und einen geistig verwirrten Eindruck machte. Als die Polizisten kamen, beleidigte die Jugendliche die Beamten und griff sie an. Schließlich wurde sie in Handfesseln in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde der Alkoholwert gemessen. Diese Höhe sei sehr selten, so ein Polizeisprecher. Das Mädchen wird in einer jugendpsychiatrischen Abteilung weiter behandelt.

