Wetzlar (SID) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar und Timo Salzer gehen in der kommenden Saison getrennte Wege. Der 28 Jahre alte Spielmacher schließt sich nach sechs Jahren in Wetzlar der SG BBM Bietigheim an. Salzer unterschrieb beim Zweitligisten einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2014. Bei den Mittelhessen kam der elfmalige Nationalspieler zuletzt nicht mehr über die Reservistenrolle hinaus.