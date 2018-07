Berlin (dpa) - Hamburg ist in Deutschland die Hauptstadt der Medienbranche, Bonn führt bei IT und Telekommunikation - zumindest wenn man die vier Millionen Profile des Business-Netzwerks Xing nimmt.

In Bonn ist es wohl vor allem der Sitz der Deutschen Telekom, der die Stadt am Rhein auf den ersten Platz der Rangliste bei IT und Telekommunikation gebracht hat: 4,4 Prozent der Xing-Mitglieder in Bonn sind in dieser Branche aktiv. Auf den nächsten Plätzen folgen München (4.0 Prozent) und Hamburg (3,0 Prozent), wie Xing am Donnerstag bekanntgab.

Hamburg führt nicht nur das Ranking der Medienbranche an - vor München und Köln - sondern auch die Dienstleistungsbranche insgesamt sowie Handel, Logistik, Bauwesen und Gesundheitswesen. In der Finanzbranche liegt erwartungsgemäß Frankfurt vorn, vor München und Düsseldorf.

Den Spitzenplatz in der verarbeitenden Industrie besetzt die Autostadt Stuttgart, München und Köln sind hier ebenfalls stärker präsent. Die deutsche Hauptstadt Berlin ist auf den ersten drei Plätzen der Branchen-Rankings nicht vertreten; bei den Medienmenschen liegt Berlin auf dem fünften Platz.