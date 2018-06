New York/Damaskus/Wien (dpa) - Vor der Abstimmung der UN-Vollversammlung über eine Syrien-Resolution ist das Regime weiter mit aller Härte gegen die Aufständischen vorgegangen.

Wieder starben Dutzende Menschen im Artilleriefeuer der Regimetruppen. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon warf der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» bei der Niederschlagung der Protestbewegung vor. «Krankenhäuser werden als Folter-Zentren benutzt», erklärte Ban am Donnerstag in Wien.

Am Abend sollte die UN-Vollversammlung in New York über eine Resolution entscheiden, mit der das brutale Vorgehen Assads gegen die eigene Bevölkerung verurteilt werden sollte. Die Vollversammlung kann im Gegensatz zum Sicherheitsrat keine Sanktionen verhängen. Ihre Resolutionen haben lediglich den Charakter von Empfehlungen.

Zuvor hatte das EU-Parlament den Rücktritt Assads verlangt und von Russland einen sofortigen Stopp seiner Waffenlieferungen nach Syrien gefordert. Ein völkerrechtlich bindende Resolution des Weltsicherheitsrats scheiterte vor knapp zwei Wochen erneut am Veto Russlands und Chinas.

Ban misst der syrischen Ankündigung eines Verfassungsreferendums geringe Bedeutung bei. Die Regierung von Assad müsse «zuerst die Gewalt beenden», sagte er. Das Referendum, das Assad für den 26. Februar angekündigt hat, könne ein Element im Rahmen einer politischen Lösung sein. «Aber jetzt ist es wichtig, dass Syrien aufhört, die eigenen Leute zu töten.»

Während die Vereinten Nationen und Europa den politischen Druck auf das Regime weiter erhöhten, ging das Blutvergießen in Syrien unvermindert weiter. Mindestens 44 Menschen wurden am Donnerstag nach Angaben von Aktivisten getötet, davon 28 Deserteure. Die meisten starben bei einem Artillerie-Beschuss nahe der Oppositionshochburg Hama.

Kurz vor der Abstimmung (21.00 Uhr MEZ) versuchte Russland, den vorliegenden Resolutionsentwurf noch abzuschwächen. Nach Angaben von Diplomaten legte Moskau mehrere Änderungsvorschläge vor, die den von Saudi-Arabien eingebrachten Text entschärfen sollten. Beobachter sahen darin jedoch taktische Manöver.

Saudi-Arabiens Entwurf orientierte sich an einem Aktionsplan der Arabischen Liga, der ein Ende der Gewalt und demokratische Reformen in Syrien fordert. Bundesaußenminister Guido Westerwelle betonte während seiner Südamerika-Reise, Deutschland unterstütze den von arabischen Staaten eingebrachten Entwurf. «Ich hoffe, dass eine große und auch von den Staaten der Region breit mitgetragene Mehrheit für die Resolution ein klares Signal der Staatengemeinschaft für die Menschen in Syrien und gegen die Gewalt des Assad-Regimes sendet.»

Um der Protestbewegung die Spitze zu nehmen, hatte Assad am Mittwoch ein Referendum über eine Verfassungsreform für den 26. Februar angekündigt. Unter anderem solle die Monopolstellung seiner Baath-Partei fallen. Die US-Regierung nannte die Ankündigung «lächerlich»: Sie verhöhne die syrische Revolution, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Jay Carney. Die Tage Assads seien gezählt. «Es geht nicht ums Ob, es geht ums Wann.»

Hassan Abdul Asim, einer der wenigen bekannten Oppositionellen, die sich noch in Syrien aufhalten und nicht eingesperrt wurden, sagte der Nachrichtenagentur dpa in Damaskus: «Wir werden nicht an diesem Referendum teilnehmen und auch nicht an den nächsten Wahlen.» Vorrang habe die Beendigung der Gewalt.

Der oppositionelle Syrische Nationalrat (SNC) zeigte sich bereit zu einem Dialog mit Vertretern der syrischen Regierungspartei Baath. Voraussetzung sei jedoch der Rücktritt Assads, sagte der führende Vertreter Abdelbaset Seda der dpa in Doha. Auch mit einigen Vertretern der Regierung, die nicht zum Machtzirkel des Assad-Clans gehörten, sei ein Dialog möglich.

Der SNC erwarte seine Anerkennung durch zahlreiche Staaten als legitime Vertretung des syrischen Volkes. Dies dürfte nach einem Treffen der «Gruppe der Freunde Syriens» geschehen, das für Freitag kommender Woche geplant ist. Die Gruppe umfasst vor allem arabische und westliche Staaten. Auch Deutschland wird vertreten sein.

In den Foren des sogenannten Revolutionskomitees tauchte am Donnerstag eine Erklärung auf, in der sich die Assad-Gegner von einer Solidaritätsadresse des Al-Kaida-Anführers Eiman al-Sawahiri distanzierten. Al-Sawahiri hatte die Aufständischen aufgerufen, sich in ihrem Kampf gegen das Regime nicht auf die Zusammenarbeit mit westlichen Staaten zu verlassen.

