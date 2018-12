Wien (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon wird sich heute in Wien mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zu Gesprächen über die Lage in Syrien treffen. Lawrow und Ban nehmen in Wien an einer Konferenz zur Bekämpfung des Drogenschmuggels aus Afghanistan teil. Russland hatte sich gemeinsam mit China einer Syrien-Resolution im UN-Sicherheitsrat verweigert. Bundesaußenminister Guido Westerwelle hofft, dass die Regierung unter Präsident Baschar al-Assad durch die UN-Vollversammlung verurteilt wird. Deutschland unterstütze die von arabischen Staaten eingebrachte Resolution.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.