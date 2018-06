Washington (dpa) - Die USA haben das vom syrischen Präsidenten Baschar al-Assad angekündigte Verfassungsreferendum als «lächerlich» bezeichnet. Es verhöhne die syrische Revolution, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Jay Carney, vor Journalisten. «Reformversprechen folgte bisher gewöhnlich eine Zunahme der Brutalität»: Die Tage Assads seien gezählt, meinte Carney. Dies werde schon durch die Absetzbewegung in der Führung in Damaskus deutlich. Assad hatte am Mittwoch für den 26. Februar eine Volksabstimmung über eine neue Verfassung angekündigt.

