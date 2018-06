Neufahrn (dpa) - Die wegen eines Hygieneskandals schwer angeschlagene Großbäckerei Müller-Brot in Bayern ist pleite. Rund zwei Wochen nach dem behördlich verfügten Produktionsstopp hat das Unternehmen Insolvenzantrag gestellt. Das erfuhr die dpa aus Unternehmenskreisen. Betroffen sind rund 1100 Beschäftigte in der Großbäckerei in Neufahrn bei München. Das Unternehmen hatte nach Bekanntwerden von Hygienemängeln massive Umsatzverluste hinnehmen müssen. Die Produktion in der Fabrik war gestoppt worden, nachdem Probleme wie Mäusekot und Maden im Mehl nicht abzustellen waren.

