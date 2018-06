Medien: Brasiliens Fußball-Chef Teixeira vor dem Rückzug

Rio de Janeiro (dpa) - Brasiliens Fußball-Präsident Ricardo Teixeira steht Medienberichten des Landes zufolge unmittelbar vor dem Rückzug aus dem brasilianischen Verband CBF. Wie mehrere Zeitungen berichteten, werde der seit Jahren unter Korruptionsverdacht stehende Top-Funktionär in den nächsten Tagen, möglicherweise aber sogar noch an diesem Donnerstag seinen Rücktritt verkünden oder um Beurlaubung bitten. Auch auf das Präsidentenamt beim lokalen WM-Organisationskomitee wolle er verzichten. Brasilien richtet 2014 die Fußball-Weltmeisterschaft aus.

Solbakken kündigt «Konsequenzen» für Kölner Profis an

Köln (dpa) - Chefcoach Stale Solbakken droht den Fußballprofis des Bundesligisten 1. FC Köln mit einer härteren Gangart. Nach den jüngsten Vorkommnissen um das vom Verein nicht autorisierte Interview von Lukas Podolski und der Alkoholfahrt von Miso Brecko müssten seine Spieler «mit Konsequenzen rechnen». Das berichteten verschiedene Medien am Donnerstag übereinstimmend. «Ich bin nicht Trainer eines Kindergartens. Wenn die Spieler es wollen, kann ich künftig vorschreiben, wann sie zu Hause sein müssen, aber sie sind erwachsen», sagte Solbakken dem Sportmagazin «Kicker».

Zu starke Winde: Team-Tour-Skispringen fällt erneut aus

Klingenthal (dpa) - Starke Winde haben zur erneuten Absage des Weltcup-Skispringen im Rahmen der Team Tour in Klingenthal geführt. «Wir haben uns für den Abbruch entschieden», sagte FIS-Renndirektor Walter Hofer am Donnerstag in der ARD. Wegen der widrigen Bedingungen musste der erste Durchgang mehrfach unterbrochen werden. Die Jury entschied sich dann nach einer Beratung für die erneute Absage. Bereits am Mittwoch hatte ein Sturmtief ein Springen auf der Vogtlandschanze unmöglich gemacht. Damit wird in Klingenthal kein Springen stattfinden. Der Tross zieht weiter nach Oberstdorf, wo am Wochenende zwei Skiflugveranstaltungen auf dem Programm stehen.

Dallas Mavericks feiern fünften Sieg in Serie

Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA schon den fünften Sieg in Serie gefeiert. Die Texaner gewannen gegen die Denver Nuggets souverän mit 102:84. Vor 20 075 Zuschauern im American Airlines Center steuerte Deutschlands «Sportler des Jahres» zwölf Punkte und drei Rebounds zum zwölften Heimerfolg des NBA-Champions bei. Bester Mann der «Mavs» auf dem Parkett war Small Forward Shawn Marion mit 16 Punkten und 10 Rebounds.

Marcel Kittel gewinnt 3. Etappe bei Oman-Rundfahrt

Oman (dpa) - Radprofi Marcel Kittel hat fast die gesamte Weltelite der Sprinter in Schach gehalten und seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Bei der Oman-Rundfahrt gewann der 23-jährige 1t4i-Profi aus Arnstadt am Donnerstag die 3. Etappe über 144,5 Kilometer vor seinem Landsmann André Greipel, dem Franzosen Nacer Bouhanni und Tyler Farrar aus den USA. Der gebürtige Rostocker Greipel, der die erste Etappe gewonnen hatte, holte sich die Gesamtführung von Peter Sagan aus der Slowakei zurück.

Team-EM: Deutsche Badminton-Frauen im Viertelfinale

Amsterdam (dpa) - Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft der Frauen hat am Donnerstag bei der EM in Amsterdam das Viertelfinale erreicht. Das Team von Chefbundestrainer Jacob Høi besiegte im zweiten Gruppenspiel Weißrussland mit 4:1 und schloss die Gruppe als Erster ab. Die Frauen, die bei dem Turnier an Position zwei gesetzt sind, treffen am Freitag in der Runde der letzten Acht auf Frankreich.