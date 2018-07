Moskau (dpa) - Mit leichter Verspätung haben zwei russische Besatzungsmitglieder die Internationale Raumstation ISS zu Montagearbeiten verlassen.

Oleg Kononenko und Anton Schkaplerow sollen während des etwa sechsstündigen Einsatzes unter anderem fünf zusätzliche Schutzschilde gegen Meteoriteneinschläge befestigen. Zudem wollen die Kosmonauten im freien Weltraum einen mechanischen Greifarm an anderer Stelle installieren. Der Einsatz habe wegen eines längeren Aufenthaltes in der Druckschleuse 15 Minuten später als geplant begonnen, teilte das Flugleitzentrum bei Moskau am Donnerstag nach Angaben der Agentur Itar-Tass mit.

Bei ihrem Einsatz in computergestützten Raumanzügen vom Typ Orlan-MK sollen Kononenko und Schkaplerow auch Behälter mit Mikroorganismen, die bisher an der ISS-Außenwand befestigt waren, zur Untersuchung zurück an Bord bringen. Derzeit arbeiten außer den beiden Russen auch ihr Landsmann Anatoli Iwanischin sowie die US-Astronauten Daniel Burbank und Donald Pettit und der Niederländer André Kuipers auf der ISS in etwa 350 Kilometern Höhe über der Erde.