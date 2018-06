Frankfurt/Main (dpa) - Bereits vor Beginn des Streiks am Frankfurter Flughafen am Donnerstag droht die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) mit dem nächsten Ausstand. Falls es kein Einsehen gebe, werde am Freitag für 14 Stunden gestreikt, sagte ein GdF-Sprecher.

Die Streikdauer würde sich damit auf insgesamt 21 Stunden erhöhen. Am Donnerstag sollte der Ausstand um 15.00 Uhr beginnen und bis 22.00 Uhr dauern. Rund 200 Vorfeldlotsen und andere Beschäftigte wollen so höhere Gehälter erzwingen.

Sowohl der Flughafenbetreiber Fraport als auch die Lufthansa kritisierten die mögliche Ausweitung der Streikdauer scharf. Die Lufthansa hat für Donnerstag bereits 100 Flüge gestrichen. Das ist etwa jeder dritte in der vom Streik bedrohten Zeit. Es handele sich um 50 Flugpaare mit Start und Landung in Frankfurt, erklärte eine Sprecherin der Fluggesellschaft. Darunter sei entgegen erster Ankündigungen kein Interkontinentalflug.

Fraport will trotz des Streiks mindestens die Hälfte des geplanten Verkehrs gewährleisten. Regulär finden in den sieben Stunden 526 Flugbewegungen statt, von denen gut 300 auf die Lufthansa entfallen.

Die Fluggesellschaft bietet ihren Kunden kostenlose Stornierungen sowie Umbuchungen auf andere Flüge oder die Bahn an. Die Passagiere sollten sich persönlich informieren oder auf den Internetseiten nachschauen. Dort seien auch jederzeit Umbuchungen möglich.

Bis zum Mittag hat die Fraport nicht versucht, den Streik mit juristischen Mitteln in letzter Minute zu stoppen. Das Unternehmen hatte angekündigt, die Chancen auf eine einstweilige Verfügung zu prüfen.

Fraport hatte in dem schwelenden Tarifkonflikt einen Schlichterspruch des Hamburger CDU-Politikers Ole von Beust abgelehnt und eine nachfolgende Erklärungsfrist der Gewerkschaft verstreichen lassen. Man wolle lediglich auf der Grundlage des bisherigen Angebots weiterverhandeln, erklärte Personalchef Herbert Mai. Die GdF will den Spruch nach eigenen Angaben umsetzen.

Mai widersprach der GdF-Darstellung, dass man die Gleichstellung mit dem Personal in München verweigere. Bei den Vorfeldlotsen sei man auf exakt dem gleichen Niveau. Bei den übrigen Beschäftigen verlange die GdF Gehälter, die den Rahmen am Flughafen sprengen würden. Für sie gebe es auch keine Vergleichsgruppen in München oder Berlin. Mai bezifferte die verlangten Steigerungen auf 64 bis 73 Prozent gegenüber dem Status quo.

Der frühere Chef der Verdi-Vorgängergewerkschaft ÖTV verlangte gesetzlichen Schutz vor dem Einfluss der Spartengewerkschaften. «Zwei Prozent der Beschäftigten dürfen einfach nicht ein Unternehmen erpressen», sagte Fraport-Arbeitsdirektor Herbert Mai «Focus Online». Das Gesetz müsse geändert werden, um wieder zu dem Grundsatz «ein Betrieb, ein Tarifvertrag» zurückzukehren. Berufsgruppengewerkschaften wie die GdF seien absolut schädlich für den sozialen Frieden. «Ihr Handeln führt zu Ellbogenverhalten, was man ja eigentlich immer der Kapitalseite vorwirft. Dem müssen wir Grenzen setzen.»

Zu den möglichen Flugausfällen bei einer Ausweitung des Streiks auf Freitag von 08.00 bis 22.00 Uhr machte die Lufthansa noch keine Angaben, da noch nicht klar sei, wie viele Slots die Fraport anbieten könne. Erste Flüge sind aber bereits wegen der gestörten Umläufe gestrichen. Laut Flughafen sind in der streikbedrohten Zeit am Freitag in Frankfurt 1082 Starts und Landungen geplant.