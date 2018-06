Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen drohen heute zahlreiche Flugausfälle. Grund ist ein angekündigter Streik. Von 15.00 Uhr an wollen rund 200 Beschäftigte den Flughafen für sieben Stunden lahmlegen. Sie sind dafür zuständig, Flugzeuge zum Terminal oder zur Startbahn zu leiten. Der Flughafenbetreiber Fraport geht von Verzögerungen und Flugausfällen aus, will aber den Betrieb mindestens zur Hälfte aufrechterhalten. Möglicherweise versucht Fraport auch noch, den Streik juristisch mit einer einstweiligen Verfügung zu stoppen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.