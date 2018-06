Washington (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière trifft heute in Washington seinen US-amerikanischen Amtskollegen Leon Panetta. Zu den Hauptthemen des Gesprächs werden die Vorbereitung des Nato-Gipfels in Chicago im Mai, der Afghanistan-Einsatz und die neue Militärstrategie der USA samt Truppenabzug aus Deutschland zählen. Zudem wird es um den Atomstreit mit dem Iran und den Syrien-Konflikt gehen. Gestern besuchte de Maizière Soldaten der deutschen Luftwaffe im Südwesten der USA. Morgen endet die Reise mit einer Grundsatzrede an der renommierten Harvard Universität in Boston.

