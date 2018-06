FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Donnerstagnachmittag deutlich erholt. Hoffnungszeichen aus Athen sorgten für Entspannung. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,3051 US-Dollar und damit leicht unter Vortagesniveau gehandelt. Im Mittagshandel war der Euro noch auf ein Tagestief von 1,2974 Dollar abgerutscht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2982 (Mittwoch: 1,3092) Dollar fest.

"Jedes positive Signal aus Griechenland schlägt sich derzeit am Devisenmarkt nieder", sagte Christian Apelt, Devisenexperte der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Zuletzt hatten Meldungen, Athen habe der Einrichtung eines Sperrkontos für den Schuldendienst zugestimmt, Fortschritte auf dem Weg zum zweiten Hilfspaket angezeigt. Gerüchte über ein weiteres Entgegenkommen der Euro-Partner bei den Kreditzinsen für Griechenland und Hilfen durch die EZB hoben die Stimmung weiter.

Nach Einschätzung von Helaba-Experte Apelt profitierte der Euro zudem von positiven US-Konjunkturdaten, die zu gestiegener Risikobereitschaft unter Investoren führten. Die Befürchtung, Griechenland könne auf der Zielgeraden fallengelassen werden, bleibe am Markt weiterhin hoch, hieß es aus dem Handel. Die Auseinandersetzung zwischen Euro-Rettern und Griechenland hatte am Vortag die emotionale Ebene erreicht: Aussagen des deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble, man könne kein Geld in ein "ein Fass ohne Boden" schütten, sorgten für Empörung in Athen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,82845 (0,83480) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 102,31 (102,73) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2072 (1,2073) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> fest. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am Nachmittag mit 1.713,00 (1.733,00) Dollar fixiert. Ein Kilogramm Gold kostete 41.750,00 (41.440,00) Euro.