Wien (dpa) - Steigende Temperaturen und viel Schnee lassen nach der Kälteperiode die Lawinengefahr in den Alpen wachsen. In einem Großteil der Skigebiete herrsche die Gefahrenstufe vier auf der fünfteiligen Skala, gaben die Lawinendienste bekannt. Am Arlberg in Tirol verschüttete eine Lawine die Zufahrt zu einem Hotel, berichtete die Nachrichtenagentur APA. Die Schneemassen stoppten demnach etwa 100 Meter vor dem Gebäude. Menschen seien nicht gefährdet gewesen, hieß es. Nach Angaben der Österreichischen Bundesbahnen soll die Bahnverbindung zwischen Tirol und Vorarlberg heute gesperrt bleiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.