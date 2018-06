Nürnberg (dpa) - Wegen der Stabilität des deutschen Arbeitsmarktes ist die Zahl der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger im letzten Quartal 2011 auf neue Tiefststände gesunken. Das seien Ende 2011 erstmals seit 2005 weniger als 4,5 Millionen gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg und bestätigte damit einen Bericht der «Bild»-Zeitung. Zu den knapp 4,5 Millionen Euro erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfängern kommen noch fast 1,7 Millionen Kinder, so dass die Gesamtzahl aller Menschen in der Grundsicherung bei etwas weniger als 6,2 Millionen liegt.

