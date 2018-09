Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem robusten Handelsstart hat der deutsche Aktienmarkt seine Gewinne am Freitag verteidigt. Händler erklärten die freundliche Stimmung mit wieder steigender Zuversicht in der Griechenland-Krise. Der Dax legte am Mittag 0,84 Prozent auf 6807 Punkte zu.

Damit steht der Leitindex nur 30 Punkte unter seinem Hoch seit Anfang August. Der MDax stieg um 0,83 Prozent auf 10 382 Zähler und der TecDax gewann 1,00 Prozent auf 780 Punkte. Die Anleger wagten wieder Zukäufe, da die Lösung des Schuldenstreits in Form eines Anleihentauschs nun für den kommenden Montag erwartet werde, sagte Anita Paluch von gekko Global Markets.

Keinen Einfluss auf die Börse habe hingegen der Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff (CDU) gehabt. Auf Höhenflug war HeidelbergCement, deren Aktie sich um 3,02 Prozent auf 38,54 Euro verteuerte. Händler erklärten das Kursplus mit den Geschäftszahlen des Wettbewerbers Lafarge. Nach einem schwachen Vortag holten auch Bankenwerte dank der abnehmenden Sorgen um Griechenland auf. Commerzbank-Papiere stiegen um 1,68 Prozent. Die Vorzüge von Volkswagen lagen nach Absatzzahlen für Januar etwa ein Prozent im Plus, auch BMW und Daimler verteuerten sich.