Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff will nach Angaben aus seiner Umgebung und der Koalition noch am Freitag seinen Rücktritt erklären.

Damit werde er die Konsequenzen aus dem Antrag der Staatsanwaltschaft in Hannover ziehen, die am Donnerstag eine Aufhebung seiner Immunität beim Bundestag beantragt hatte, um ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleiten zu können. Unmittelbar nach Wulffs Erklärung will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor die Öffentlichkeit treten. Dafür hat sie ihren für Freitag geplanten Italien-Besuch verschoben.

Der Bundespräsident steht unter massivem Druck, weil die Staatsanwaltschaft in Hannover wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsnahme und -gewährung ermitteln will. Im Fall eines Rücktritts wäre Wulff das zweite Staatsoberhaupt innerhalb von weniger als zwei Jahren, das seinen Hut nimmt. Erst am 31. Mai 2010 hatte der damalige Bundespräsident Horst Köhler überraschend seinen Rücktritt erklärt.