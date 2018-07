Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat sich am Abend mit FDP-Chef und Vizekanzler Philipp Rösler zu Beratungen über die Bundespräsidenten-Nachfolge getroffen. Später sollte auch der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer dazustoßen. Nach dem Rücktritt von Christian Wulff will Merkel auch SPD und Grüne in die Auswahl eines Kandidaten für das höchste Staatsamt einbeziehen. Dies wird aber nicht vor Sonntag erwartet. Morgen Vormittag will sich Merkel erneut mit Seehofer und Rösler und auch mit den Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen treffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.