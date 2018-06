Rom (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will heute mit Italiens Regierungschef Mario Monti in Rom die Lage in Griechenland und wirtschaftspolitische Themen erörtern. Erwartet wird, dass Merkel und Monti neben der europäischen Schuldenkrise auch die Spar- und Reformbemühungen der neuen italienischen Regierung sowie internationale Themen besprechen. Die Kanzlerin freue sich auf die Fortsetzung des bisher schon sehr vertrauten und intensiven Austauschs mit Monti, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.