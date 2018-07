New York (dpa) - George Clooneys gegenwärtige Freundin Stacy Keibler sucht auf der Fashion Week in New York nach einem Outfit für die Oscar-Nacht. Es gebe so viele Kleider, die einfach wunderschön seien und die sie gerne anziehen würde, sagte Keibler nach einer Schau des Labels Marchesa dem US-Magazin «People». Ihr Freund Clooney ist als bester Hauptdarsteller in dem Film «The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten» für einen Oscar nominiert. Die Trophäen werden am 26. Februar in Los Angeles verliehen.

