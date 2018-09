Moskau (dpa) - Der Niederländer Guus Hiddink wird neuer Coach des russischen Fußball-Erstligisten Anschi Machatschkala und beim nordkaukasischen Club die Alt-Stars Samuel Eto'o und Roberto Carlos trainieren.

Der 65-Jährige habe einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschrieben, teilte der neureiche Verein des Milliardärs Sulejman Kerimow auf seiner Internetseite mit. «Ich bin froh, bei einem solch ambitionierten Club arbeiten zu können», sagte Hiddink. Medienberichten zufolge soll er bei Anschi zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Gleich in Hiddinks erstem Pflichtspiel kommt es zum Duell mit Ex-Bundesligaprofi Kevin Kuranyi. Am 5. März trifft Anschi auf den Kuranyi-Verein Dynamo Moskau. Hiddink ersetzt beim Club aus dem Konfliktgebiet Dagestan Juri Krasnoschan, der Anfang der Woche nach nur eineinhalb Monaten entlassen worden war. Um den prominenten Niederländer - außer mit Geld - in den Kaukasus zu locken, machte ihn Kerimow zum stellvertretenden Vereinsvorsitzenden. Zuvor war auch der Italiener Fabio Capello im Gespräch gewesen, der bis vor kurzem die englische Nationalmannschaft trainierte.

Die Entscheidung sei ihm nicht schwergefallen, da Anschi viel für die Entwicklung des islamisch geprägten Dagestan unternehmen wolle, teilte Hiddink mit. Derzeit steht das Team aus der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala am Kaspischen Meer auf dem siebten Platz der russischen Premier Liga und hat noch Chancen auf die Teilnahme am Europapokal.

«Wir wollen die beste Mannschaft Russlands werden und international Geschichte schreiben - spätestens in zwei Jahren soll Anschi in der Europa League oder der Champions League spielen», hatte Roberto Carlos einmal die Ziel umrissen. Der 38-jährige Brasilianer steht seit einem Jahr in Diensten von Anschi.

Hiddink hatte von 2006 bis 2010 die russische Nationalmannschaft trainiert und war zuletzt Coach der türkischen Auswahl. Sein Vertrag in Ankara war im November nach der verpassten EM-Qualifikation aufgelöst worden.