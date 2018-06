Berlin (SID) - Sensation in der Fußball-Bundesliga: Altmeister Otto Rehhagel wird offenbar nach zwölf Jahren ins Oberhaus zurückkehren und neuer Trainer bei Hertha BSC. Nach Informationen der B.Z. wird der 73 Jahre alte Coach nach dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Borussia Dortmund als neuer Hertha-Trainer vorgestellt. Das Präsidium hat nach Informationen des Blattes die Verpflichtung des ehemaligen Meistermachers von Werder Bremen sowie dem 1. FC Kaiserslautern und Europameisters von 2004 am Freitagabend auf einer außerordentlichen Sitzung mit sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung abgesegnet.

Die Interimstrainer René Tretschok und Ante Covic, die die Hertha am Samstag gegen den BVB betreuen, sollen ihn nach Informationen der B.Z. und der Sport Bild bis zum Saisonende assistieren.