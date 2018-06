New York (dpa) - Die UN-Vollversammlung hat die Gewalt des syrischen Regimes verurteilt. Wie ein Sprecher von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon in New York erklärte, forderte Ban Syrien auf, umgehend alle Menschenrechtsverletzungen zu beenden und die Angriffe auf die eigene Bevölkerung einzustellen. Alle Seiten in Syrien - einschließlich der bewaffneten Gruppen - müssten sofort auf jegliche Gewaltanwendung verzichten. Konkrete Folgen hat die Resolution aber nicht, die Entschließung ist nur ein Appell. Aus Syrien wurden auch gestern wieder Tote gemeldet.

