Neufahrn/Freising (dpa) - Die Zukunft der insolventen Großbäckerei Müller-Brot mit ihren 1100 Mitarbeitern hängt nun an den Lebensmittelkontrolleuren und dem Insolvenzverwalter.

Am Freitag inspizierten 18 Spezialisten des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sowie des Landratsamtes Freising und der Regierung von Oberbayern die Fabrik in Neufahrn im Landkreis Freising. Von ihrem Urteil hängt ab, ob rasch wieder Semmeln, Brezen und Brote gebacken werden und somit dringend benötigtes Geld in die leeren Kassen kommt.

Wegen der untragbaren hygienischen Zustände bei Müller-Brot wurde vor zweieinhalb Wochen die Produktion gestoppt. Das Unternehmen meldete am Donnerstag Insolvenz an. In den Backzutaten waren Mäusekot und Ungeziefer gefunden worden. Der Umsatz brach ein, weil auch Großkunden wie Lidl und Aldi die Produkte aus ihren Regalen verbannten.

Seit Donnerstag hat der Insolvenzverwalter Hubert Ampfer aus Nürnberg die Fäden in der Hand. Sein Ziel ist, einen tragfähigen Sanierungsplan vorzulegen. Außerdem sollten die abgesprungenen Großkunden schnell wieder ins Boot geholt werden. Am Freitagmittag informierte der Insolvenzverwalter die Belegschaft über sein Vorgehen. Details wurden nicht bekanntgegeben.

Unterdessen hat die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) Müller-Brot-Eigentümer Klaus Ostendorf und den Geschäftsführer Stefan Huhn heftig kritisiert. Der Verdacht liege nahe, dass es nach Bekanntwerden des Hygieneskandals deren Ziel war, «sich mit einer Insolvenz der Mehrheit der Beschäftigten und der Schulden kostengünstig zu entledigen», sagte Mustafa Öz von er NGG. Das Verhalten der beiden sei «menschenverachtend und erbärmlich». Nach Angaben der Gewerkschaft warten die 1100 Mitarbeiter noch auf die Gehälter von Januar. Sollte das Insolvenzverfahren rasch eröffnet werden, erhalten sie Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit. Das wird sogar rückwirkend für die letzten drei Monate vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens gezahlt.

Müller-Brot