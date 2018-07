Köln (dpa) - Es ist vollbracht: Roman Lob fährt zum Eurovision Song Contest nach Baku. Ein «Gehörgangschmeichler» mit Welpenblick. Eine gute Nachricht für alle Goethe-Institute.

Stefan Raab versagte zwischenzeitlich die Stimme. «Unfassbar gut gesungen», brachte der 45-Jährige noch heraus - zu mehr reichte es nicht mehr. Finalist Roman Lob hatte ihm die Sinne verwirrt. Der 21-jährige Favorit aus Neustadt (Wied) in Rheinland-Pfalz gewann am Donnerstagabend das Finale des deutschen Grand-Prix-Vorentscheids.

Damit tritt er nun die Nachfolge von Lena Meyer-Landrut (20) an und singt am 26. Mai in Baku beim Eurovision Song Contest. Eine denkbar schwierige Aufgabe, denn der «Gehörgangschmeichler» mit der Samtstimme ist zwar ohne Zweifel ein grundsympathischer Kerl, aber vom schrägen Charme und Witz einer Lena hat er nichts.

«Ich wünsche mir natürlich die Nummer eins, ich glaube, die wünscht sich jeder von uns», sagte er spät in der Nacht der Nachrichtenagentur dpa. Aber er will realistisch bleiben: «Ich hoffe, es wird Top Ten, Top Twenty, da wäre ich schon absolut mit zufrieden.» Jury-Präsident Thomas D (43) schwärmte der dpa noch einmal vor: «Als ich mir die ganzen Casting-Videos durchgeguckt und diesen Jungen gesehen habe, da wusste ich: Der ist etwas ganz Besonderes. Deutschland hat richtig entschieden.»

Eindeutig fiel die Entscheidung bei der Wahl des Songs aus. «Der Drops ist gelutscht», befand Thomas D, nachdem Roman den Titel «Standing Still» zum Besten gegeben hatte. «Damit machen wir uns nirgends zum Affen.» So urteilten auch seine Mit-Juroren Raab und Alina Süggeler (26) von Frida Gold. Der Mainstream-Song mit falschem Ende - es geht danach noch ein Stück weiter - scheint auf jeden Fall geeignet.

Selten zuvor hat ein TV-Wahlvolk mehr Zeit für seine Meinungsbildung bekommen als die Zuschauer von «Unser Star für Baku». Die ungleichen Partner ARD und ProSieben wälzten den Entscheidungsprozess auf acht abendfüllende Sendungen aus. Schließlich ging es ja um das «größte Musik-Event der Welt», wie Raab nicht müde wurde zu betonen.

Roman war von der ersten Sendung an Favorit. Noch bevor er überhaupt zum ersten Mal gesungen hatte, stand er in der von Raab erfundenen Blitztabelle - der fast durchgängig eingeblendeten Dauerbewertung - auf Platz 1. So ist es dann geblieben, und das hat der Spannung und der Quote einigen Abbruch getan. Selbst das Finale zog gerade einmal 2,19 Millionen Zuschauer an: Das war der niedrigste Wert für einen Grand-Prix-Vorentscheid, den es je gab.

Romans Herausforderin im Finale war die 27-jährige Offenburgerin Ornella de Santis, fest angestellte Sängerin im Europapark Rust. Sie hätte es in der aserbaidschanischen Hauptstadt mit einer Ballade im Disney-Stil versucht. Das könne der Song zu «Wenn Arielle ihren Goldfisch wiederfindet» werden, meinte Thomas D, dem diesmal so manches Kompliment verrutschte. Für den Grand Prix wäre «Quietly» sicher zu ruhig gewesen.

Darüber hinaus verfügt Roman einfach über das größere Anschwärmpotenzial. Seine Teddybärenausstrahlung wird kunstvoll durch ein Brust-Tattoo mit Mikrofonmotiv gebrochen. Nach der Sendung erzählte seine Mutter Irma Lob, das musikalische Talent liege in der Familie: «Er hat das von seinem Großvater. Der spielt heute noch die Kirchenorgel. Da hat er es her.»

Roman selbst sagte der dpa: «Musik war immer mein Ding.» Fußball habe er zwar auch gespielt - aber ganz schlecht. «Mich hätte man direkt auf die Bank setzen können.»

Romantik-Roman ist in jedem Fall eine gute Nachricht für alle Goethe-Institute. Er kann im Mai vor mehr als 100 Millionen Zuschauern das in letzter Zeit doch etwas strapazierte Deutschlandbild einiger Europäer um eine wichtige Komponente erweitern: Wer in seine dunklen Knopfaugen blickt, zweifelt nicht daran, dass zumindest dieser Deutsche alle Notkredite sofort freigeben würde.

