Wien (dpa) - Eine Lawine hat Prinz Johan Friso, den zweitältesten Sohn der niederländischen Königin Beatrix, in den Alpen verschüttet. Der 43-Jährige schwebte zunächst in Lebensgefahr, teilte das niederländische Königshaus mit. Der Zustand des Prinzen sei aber «stabil». Nachdem er unter den Schneemassen gefunden wurde, musste der Prinz Medienberichten zufolge wiederbelebt werden und kam mit einem Hubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck. Der Verunglückte soll abseits der Piste Ski gefahren sein, als sich gegen 12.15 Uhr ein großes Schneebrett löste und ihn erfasste.

