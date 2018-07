Wulff zurückgetreten

Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat nach nur 598 Tagen im Amt seinen Rücktritt erklärt. Der 52-Jährige begründete das in Berlin damit, dass er seine Aufgaben wegen der verschiedenen Vorwürfe gegen ihn «nach innen und außen» nicht mehr richtig wahrnehmen könne. Seine Wirkungsmöglichkeiten seien «nachhaltig beeinträchtigt». Kanzlerin Angela Merkel bedauerte den Rücktritt. Bis zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts nimmt nun der amtierende Präsident des Bundesrats, Bayerns Regierungschef Horst Seehofer, die Aufgaben wahr.

Nach Wulffs Rücktritt Debatte um Nachfolger entbrannt

Berlin (dpa) - Nach dem Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff will Bundeskanzlerin Angela Merkel nun auch die Opposition in die Nachfolger-Suche einbinden. Dort stößt sie auf offene Ohren. SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte «bild.de», die SPD stehe bereit für einen Neuanfang. Grünen-Chef Cem Özdemir begrüßte, dass die Bundeskanzlerin einen offensichtlichen «Lernprozess» durchgemacht habe. Der schleswig-holsteinische FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki machte sich im ZDF bereits für Joachim Gauck als Wulffs Nachfolger stark. Am Abend wollten die Parteichefs der schwarz-gelben Koalition, Angela Merkel, Horst Seehofer und Philipp Rösler über die Nachfolge beraten.

Schäuble macht Tempo bei Schuldenabbau - Zehn-Milliarden-Sparpaket

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will die Neuverschuldung schneller senken und dazu ein Sparpaket im Umfang von knapp zehn Milliarden Euro auflegen. Die Vorgaben der Schuldenbremse sollen so schon 2014 eingehalten werden - zwei Jahre früher als geplant. Statt 2016 wolle Schäuble nun schon 2014 einen Bundeshaushalt nahezu ohne neue Schulden aufstellen, hieß es in Berlin. Dann werde die Nettokreditaufnahme nur noch rund acht Milliarden Euro ausmachen, schreibt der «Spiegel». 2013 strebe der Finanzminister eine Nettokreditaufnahme von 15 Milliarden Euro an.

Mehr als 30 Tote bei Anschlag auf schiitische Moschee in Pakistan

Islamabad (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag auf eine schiitische Moschee im nordwestpakistanischen Grenzgebiet zu Afghanistan sind mehr als 30 Menschen getötet worden. Das Krankenhaus in Parachinar im Stammesgebiet Kurram bestätigte den Tod von 31 Menschen. Weitere 38 seien verletzt worden, unter ihnen 20 lebensgefährlich. Ein örtlicher Anführer der islamistischen Taliban übernahm die Verantwortung für die Tat. In dem Gebiet kommt es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der sunnitischen Mehrheit und der schiitischen Minderheit.

IAEA-Expertenteam reist erneut nach Teheran

Wien (dpa) - Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA unternimmt einen neuen Anlauf, vom Iran Auskunft über das umstrittene Atomprogramm zu bekommen. Ein hochrangiges Expertenteam reist deshalb übermorgen erneut nach Teheran. Die Atomenergiebehörde hoffe, dass ihre Experten vollen Zugang zu Dokumenten, offiziellen Vertretern und Standorten erhielten, sagte ein Diplomat aus dem Umfeld der Behörde der Nachrichtenagentur dpa. Ein Arbeitsbesuch Ende Januar hatte aus Sicht der IAEA keine konkreten Ergebnisse gebracht.

Ban begrüßt Verurteilung Syriens von UN-Vollversammlung

New York (dpa) - Die UN-Vollversammlung hat die Gewalt des syrischen Regimes verurteilt. Wie ein Sprecher von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon in New York erklärte, forderte Ban Syrien auf, umgehend alle Menschenrechtsverletzungen zu beenden und die Angriffe auf die eigene Bevölkerung einzustellen. Alle Seiten in Syrien - einschließlich der bewaffneten Gruppen - müssten sofort auf jegliche Gewaltanwendung verzichten. Konkrete Folgen hat die Resolution aber nicht, die Entschließung ist nur ein Appell. Aus Syrien wurden auch gestern wieder Tote gemeldet.